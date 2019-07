Intrapreneurs4Good

Et si l'innovation venait du coeur même de l'entreprise? L'esprit entrepreneurial n'est pas incompatible avec une grande structure, bien au contraire. A l'origine de programmes intrapreneuriaux dans le cadre de leurs fonctions respectives, Sandrine Delage (BNP Paribas), Valérie Gaudart (Engie) et Alexia Penent d'Izarn (Danone) reviennent sur l'intérêt de ces expériences internes où l'intelligence collective permet de trouver des solutions concrètes et originales dans des domaines aussi variés que l'IA éthique ou la silver économie. Une opportunité pour les esprits entrepreneurs de trouver leur place et d'agir concrètement au sein même de leurs entreprises.

Un podcast animé par Cynthia Illouz avec Valérie Gaudart, Alexia Penent d'Izarn et Sandrine Delage.

