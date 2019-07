Violences faites aux femmes, l’affaire de tous

Quel que soit son âge, quel que soit le pays dans lequel elle vit, quelle que soit sa place au sein de sa société, une femme sur trois dans le monde est ou sera victime de violence au cours de sa vie, qu’elle soit physique ou psychologique.

Rencontre avec Anastasia Mikova, co-créatrice du film “Woman”, dans lequel des femmes de dizaines de pays témoignent autour des questions des violences mais également de la maternité, du rapport au corps ou encore d’indépendance financière. A ses côtés, Anne-Cécile Mailfert explique comment la Fondation des femmes, dont elle est la présidente, accompagne celles qui ont décidé de parler et de se sortir de situations de souffrance, et rappelle l’importance des politiques publiques pour financer des structures d’accueil et de soutien. A leurs côtés, Elisabeth Richard, en charge de la place des femmes chez Engie, rappelle que l’entreprise n’est pas imperméable à ce qui se passe en dehors du lieu de travail, et que toute initiative dans un cadre professionnel permet à cette cause de progresser dans la société.

Un podcast animé par Cynthia Illouz avec Anne-Cécile Mailfert, Anastasia Mikova et Elisabeth Richard.

Crédits

The good galaxy est un programme proposé par Engie. Direction de projet: Valerie Gaudart et Elisabeth Richard. Idée originale et coordination: Agence Clé. Journalistes: Andréane Meslard, Cyrielle Hariel et Cynthia Illouz. Réalisation et mixage: Solène Moulin, Thomas Plé et Sebastien Salis. Production déléguée: Binge Audio Creative. Musique originale: Théo Boulenger. Identité graphique: Publicis (adapté par Upian)