Voyage au bout du climat

Un séjour au Groenland, le spectacle édifiant de la banquise qui s'effondre, un fervent intérêt pour les sciences et l'environnement : autant de raisons qui ont poussé Gwenaëlle Avice-Huet à s'engager pour le climat au quotidien. Après un parcours fulgurant à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon et dans plusieurs cabinets ministériels, Gwenaëlle Avice-Huet est désormais Directrice Générale Adjointe d’Engie. Au micro de Sandrine Cochard, elle parle de son engagement et d’actions concrètes pour le climat dans son métier.

Un podcast animé par Andréane Meslard, interview de Sandrine Cochard, avec Gwenaëlle Avice-Huet (Engie).

