Plus loin que les bancs de l'école

Comment faciliter l’entrée dans le monde du travail quand on est jeune? C’est justement la mission du programme PEMS (Parcours Emploi Mobilité Sport), créé en 2016 par Engie et FACE Paris, qui accompagne des filles et des garçons issu.es de quartiers prioritaires ou de foyers isolés qui veulent trouver une alternance. Tapa Traore a fait partie du programme et s’est même particulièrement distinguée lors d’une semaine d’immersion à l’armée par son caractère volontaire et persévérant. Elle revient sur son expérience.

Un podcast animé par Andréane Meslard, avec Tapa Traore.

