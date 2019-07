La nature comme lien social

L'horticulture est un excellent terreau pour l'insertion sociale. C'est ce qu'a réussi à prouver Fleurs de Cocagne: une exploitation en grande partie dédiée à la culture de roses biologiques. L'association est née en 2014 dans le giron de Jardins de Cocagne, la plus importante entreprise insertion spécialisée dans le maraîchage bio. Son ambition? Accompagner des personnes éloignées de l'emploi en leur permettant de reprendre confiance en elles par le travail de la terre et le soin des fleurs. La structure accueille en moyenne 20 salariés en insertion par an dont 70% de femmes. L'une d'entre elles, Maud Leconte, raconte son expérience dans cette entreprise originale qui contribue à la renaissance de la filière horticole française.

Un podcast animé par Andréane Meslard, avec Maud Leconte (Fleurs de Cocagne)

Crédits

