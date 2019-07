L’empowerment par l’innovation

Comment la tech peut-elle venir en soutien d'initiatives sociales et humanitaires? Rencontre avec Joséphine Goube, CEO de Techfugees, une ONG et start up qui bâtit à l’aide d’un réseau d'ingénieurs dans le monde un écosystème de solutions tech, une boîte à outils technologique pour répondre aux besoins des réfugiés et déplacés dans le monde. À ses côtés, Moussa Camara, fondateur et président des «Déterminés», qui accompagne des talents pour concrétiser leurs envies entrepreneuriales en banlieue et dans les milieux ruraux, autour de projets variés allant de la petite enfance au prêt-à-porter en passant par la formation, tous reliés par une dimension tech.

Un podcast animé par Cyrielle Hariel avec Joséphine Goube et Moussa Camara.

Crédits

