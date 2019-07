Lumière sur les femmes artistes

La parité est loin d'être respectée dans les salles des musées. Pourtant, des centaines de femmes artistes inconnues du grand public ont produit au cours du XXe siècle des oeuvres engagées, parfois en lien avec la nature dans ce qu'on appellerait aujourd'hui l'éco-féminisme. Comment retrouver la trace de ces femmes pour réécrire l'histoire de l'art? Comment leur donner une place dans les combats politiques menés à travers l'art? Camille Morineau, présidente de l'association Aware qui visibilise et réhabilite les femmes artistes, a rassemblé certaines de leurs oeuvres dans l'exposition «[email protected]», dont elle est la commissaire d'exposition.

Un podcast animé par Cynthia Illouz avec Camille Morineau.

The Good Galaxy est un programme proposé par Engie. Direction de projet: Valerie Gaudart et Elisabeth Richard. Idée originale et coordination: Agence Clé. Journalistes: Andréane Meslard, Cyrielle Hariel et Cynthia Illouz. Réalisation et mixage: Solène Moulin, Thomas Plé et Sebastien Salis. Production déléguée: Binge Audio Creative. Musique originale: Théo Boulenger. Identité graphique: Publicis (adapté par Upian)