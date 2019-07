Iran, Corée du Nord, G20, à quoi joue Donald Trump?

Rencontre surprise avec Kim Jong-un, menaces envers l'Iran, attitude quasiment obséquieuse envers Vladimir Poutine… à quoi joue Donald Trump? Sa présidence est particulièrement inhabituelle sur le plan de la politique étrangère. Entre son style inédit de communication, ses besoins narcissiques et sa susceptibilité qu'il ne cache pas, comment analyser ses rapports avec les puissances étrangères?

Pour ne pas perdre une miette de la campagne présidentielle américaine, Slate.fr s'est associé à la newsletter «Time to sign off» (TTSO) et à l'Institut français des relations internationales (Ifri) pour proposer tous les mercredis Trump 2020, un podcast dans lequel Laurence Nardon, chercheuse à l'Ifri et spécialiste des États-Unis, et Romain Dessal, fondateur de TTSO, en décryptent l'actualité.

