Qui affrontera Trump en 2020?

Les premiers débats télévisés entre les candidat·es à la primaire démocrate ont lieu à Miami ces 26 et 27 juin. L'objectif est de choisir celle ou celui qui fera face à Donald Trump pour l'élection présidentielle de novembre 2020. Si les sondages placent actuellement en tête l'ancien vice-président de Barck Obama, Joe Biden (avec 31% des intentions de vote), Bernie Sanders (15%) et Elizabeth Warren (12%), rien n'est encore joué. Qui fera face à Donald Trump?

Pour ne pas perdre une miette de la campagne présidentielle américaine, Slate.fr s'est associé à la newsletter «Time to sign off» (TTSO) et à l'Institut français des relations internationales (Ifri) pour proposer tous les mercredis Trump 2020, un podcast dans lequel Laurence Nardon, chercheuse à l'Ifri et spécialiste des États-Unis, et Romain Dessal, fondateur de TTSO, en décryptent l'actualité.

