Dans la tête d'un hétéro

Il est temps de terminer cette première saison comme on l’a commencée: en inspectant un de nos films de chevet. Retour en l’an 2000 avec High Fidelity, adaptation par Stephen Frears du best-seller de Nick Hornby, dans lequel un disquaire fraîchement largué fait le point sur sa vie d’homme.



Un mercredi sur deux, Mansplaining observe les masculinités à travers des œuvres culturelles et des faits d’actualité. Parce que la parole masculine est dominante, sauf lorsqu’il s’agit de remettre en question les privilèges des hommes.



