Après #MeToo, la rue est toujours un danger pour les femmes

Qu'est-ce qui a changé depuis #MeToo? Les femmes sont-elles plus à l'abri face au harcèlement et aux agressions sexuelles? Dans 18 mois, #MeToo, le féminisme et nous, Sarah Koskievic s'entretient avec des figures de proue du mouvement féministe: Ovidie, Erika Lust, Eli Erlick, Noa Jansma, Madame Gandhi et Pénélope Bagieu. Des interviews réalisées avant et après #MeToo, pour découvrir ce qui a réellement changé en un an et demi. Ce deuxième épisode revient sur les notions de harcèlement et d'abus sexuel, et sur la nécessité de l'intersectionnalité.

Générique : «Slip», de Geographer.