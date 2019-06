Pour son premier meeting, Trump campe sur ses obsessions

C'est parti: mardi 18 juin, devant 20.000 fans réunis à Orlando, en Floride, Donald Trump a lancé sa campagne. Objectif: réélection en 2020. Pour ne pas en perdre une miette, Slate.fr s'est associé à la newsletter «Time to sign off» (TTSO) et à l'Institut français des relations internationales (Ifri) pour proposer chaque semaine Trump 2020, un podcast dans lequel Laurence Nardon, chercheuse à l'Ifri et spécialiste des États-Unis, et Romain Dessal, fondateur de TTSO, décrypteront l'actualité de la campagne présidentielle américaine. Ça va être du spectacle.

Trump 2020, c'est tous les mercredis, et c'est un podcast produit par l'Ifri, Slate et TTSO.

Générique: «Ghost City», de Dmitriy Diomores