«Avant, j'étais perdue dans mon féminisme». En mars 2017, Sarah Koskievic décide de s'entretenir avec des militantes, des figures de proue du mouvement: Ovidie, Erika Lust, Eli Erlick, Noa Jansma, Madame Gandhi et Pénélope Bagieu. Ces interviews n'ont jamais été diffusées. Un an et demi plus tard, elle les a recontactées: entre temps, #MeToo a tout chamboulé. Mais qu'est-ce qui a vraiment changé? Elles y répondent dans «18 mois, #MeToo, le féminisme et nous». Le premier épisode de cette série documentaire se concentre autour d'une question: c'est quoi, être féministe après #MeToo?

Générique : Slip, de Geographer.