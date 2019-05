Une histoire d'optimisme

Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. C’est le credo de Candide, héros de Voltaire, qui découvrira au fur et à mesure du roman d’apprentissage que son optimisme furieux est parfois aveugle. L’ironie de Voltaire assassine sa naïveté. Qui peut bien rester optimiste en toute situation? Qui peut, face au froid, à la faim, à la maladie et aux tremblements de terre, rester optimiste? Ces gens existent pourtant et ils ne ressemblent pas toujours à Candide. Ils peuvent être optimismes avec intelligence et résolution.

C et optimisme, c'est ce qui marque l'histoire que Caroline a racontée au micro d’Élodie Font et d'Éric Lange pour Transfert.

