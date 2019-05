Les gars, n'ayez pas peur des règles

Et si les hommes cisgenres s’intéressaient un peu plus aux règles? Si comprendre et respecter davantage les femmes passait aussi par là? Si les mines de dégoût ou les blagues éculées n’étaient pas les seules réactions possibles? Bienvenue dans un monde encore imaginaire où ce sujet finirait par ne plus être tabou.



Un mercredi sur deux, Mansplaining observe les masculinités à travers des œuvres culturelles et des faits d’actualité. Parce que la parole masculine est archi dominante, sauf lorsqu’il s’agit de remettre en question les privilèges des hommes.



Illustration: Détail de l'affiche du film SuperGrave