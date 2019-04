Lou, 38 ans: «Je sais faire bander un garçon, y a des techniques»

En amour, il y a toujours une première et une dernière fois. Et entre les deux, un chemin qui témoigne de l'évolution de nos vies.

Lou a 38 ans, vit à Paris, n’a pas d’enfants et elle est célibataire. Elle se définit comme une une femme cisgenre, arabe, kabyle par son papa, et ronde. Trentenaire de son temps, consommatrice d’applications de rencontre, observatrice d’une époque où la drague et le couple sont productivisés et rentabilisés, elle cherche encore son équilibre, son bonheur… l’amour en somme.

Générique: Can't Sleep, Eveningland