Maintenant que je peux coucher avec le monde entier, je n'y arrive pas

Quitter sa compagne ou son compagnon n'est pas forcément la solution magique qu'on espère parfois. Laura, 28 ans, en fait l'expérience: après quatre ans en couple, elle a décidé de mettre fin à sa relation avec son copain, «par peur du temps qui passe. J'ai eu ce sentiment qu'il y avait d'autres portes que je n'avais pas eu l'occasion d'ouvrir en me contentant de rester dans un chemin confortable et simple à suivre». Mais voilà: deux mois après leur séparation, elle ne se sent toujours pas aussi libre qu'elle l'aimerait.

