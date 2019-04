Au printemps, les asperges font leur nid

Le printemps est de retour, et avec lui certains légumes absents des étals en hiver. En premier lieu : les asperges. Et pour changer de la traditionnelle recette qui les paire avec une vinaigrette, le chef Tommaso Melilli vous propose de les cuire à la poêle… en compagnie d'un œuf.





Recette:

1 botte d’asperges vertes très fines, ou encore mieux des asperges sauvages

1 œuf par personne

100g de beurre demi-sel

60g de parmesan râpé

Sel et poivre du moulin

Rincez abondamment les asperges à l’eau claire. Pochez les asperges 2-3 minutes (selon la taille) dans de l’eau très salée. Retirez les asperges et laissez refroidir sous de l’eau fraîche. Dans une petite poêle anti-adhésive, faites fondre une noix de beurre et disposez les asperges en nid, suivant le bord de la poêle et en laissant un petit espace au milieu. Cassez l’œuf dans cet espace, baissez le feu au minimum, et continuez à cuire jusqu’à que le blanc d’œuf soit effectivement blanc (3-4 minutes).

Retirez la poêle du feu et faites glisser doucement votre nid dans une assiette.

Saupoudrez de parmesan tout votre œuf et vos asperges, puis faites fondre le reste du beurre dans la même poêle et arrosez le tout avec celui-ci. Poivrez, si vous voulez… puis mangez.