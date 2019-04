Une redéfinition de soi

En grandissant, nous avons tous appris des choses sur notre histoire que nous avions ignorées. Que nos parents ne s’étaient pas rencontrés exactement à la date dite. Qu’il y avait eu un adultère. Que notre père avait été malade. Que nous n’étions pas issus de la famille que l’on croyait.

À partir de quel moment cette redéfinition de notre passé devient une redéfinition de tout notre être? Quelle distance, entre ce que nous avions cru et ce que nous comprenons être, nous mène à tout réviser? Et quelles sont les informations qui ne resteront plus jamais dans le secret, pour que nos enfants puissent se construire eux-mêmes?

Ces questionnements ont été ceux de Julie, qui a raconté son histoire au micro de Judith Chétrit pour Transfert.







