Ma femme a fait une fausse couche, je me sens coupable

«Moi je ne voulais pas de troisième enfant. Et j'ai toujours été clair là-dessus.» Alex, 39 ans, a déjà deux filles. Quand son épouse tombe à nouveau enceinte, connaissant ses réticences, elle lui propose d'avorter. «Je savais que [ça] allait la détruire», confie-t-il. Alors il décide de «se faire violence» et accepte de devenir papa pour la troisième fois. Mais son épouse fait une fausse couche. Alex, lui, se sent coupable de n'avoir pas désiré cet enfant qu'ils ne connaîtront jamais.

Tous les quinze jours, dans C’est compliqué, vous nous racontez vos histoires dans toute leur complexité. Et une chroniqueuse vous répond et vous aide à y voir plus clair. Cette chroniqueuse, c’est Lucile Bellan. Elle est journaliste: ni psy, ni médecin, ni gourou. Elle avait simplement envie de parler avec vous dans ce courrier du cœur moderne.

