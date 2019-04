La vraie bonne façon de manger les oranges

Vous pensiez manger vos oranges correctement, en les pelant avec précaution avant de les avaler? Le chef Tommaso Melilli vous explique quelle est selon lui la meilleure façon de déguster les agrumes. Et si ça ne vous plait pas, aucun problème: il y a aussi et surtout une recette de cake à l'amande et aux oranges…

Recette du cake à l'amande et aux oranges

2 grosse oranges non traitées, si possible sanguines

250g de sucre

250g de farine d’amande

5 œuf gros

1 cuillère à soupe de levure pâtissière

2 cuillères à soupe d’huile d’olive

Faire bouillir les oranges dans de l'eau pendant 1h30 voire deux heures.

Pendant ce temps, préparez la pâte pour le cake: cassez les oeuf dans un grand saladier, puis rajoutez le sucre et battez les pour les amalgamer. Rajoutez la farine d’amande et l’huile d’olive et mélangez encore. Allumez le four à 180°. Une fois que les oranges sont cuites, égouttez les, laissez les refroidir quelques minutes puis coupez les: enlevez les pépins puis mixez les jusqu’à obtenir une pâte. Rajoutez la pâte d’orange dans le saladier et mélangez encore, pour finir rajoutez la levure pâtissière. Versez la pâte à cake dans un moule anti-adhésif et enfournez pendant 40 minutes. Sortez du four et laissez refroidir complètement. Puis renversez le moule et servez.