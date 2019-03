Mon amie mythomane m'a manipulée

«Tout était faux depuis le début. J'étais sa petite distraction». On parle souvent des chagrins d'amour. Mais qu'en est-il des chagrins d'amitié? Gabrielle, 21 ans, fait face à une trahison: une amie qui lui a menti et, pire, qui l'a manipulée, arnaquée, volée. Comment faire face à la déception? Faut-il confronter la fautive, ou au contraire fuir loin de cette personnalité toxique?



Tous les quinze jours, dans C’est compliqué, vous nous racontez vos histoires dans toute leur complexité. Et une chroniqueuse vous répond et vous aide à y voir plus clair. Cette chroniqueuse, c’est Lucile Bellan. Elle est journaliste: ni psy, ni médecin, ni gourou. Elle avait simplement envie de parler avec vous dans ce courrier du cœur moderne.



