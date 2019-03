Les navets, c'est meilleur en beignet

Les navets peuvent vite lasser. À la vapeur, au beurre ou en purée, ils figurent souvent au côté des carottes auprès desquelles ils semblent surtout servir de faire-valoir. Pour le podcast Finis tes légumes, le chef Tommaso Melilli partage une idée pour les rendre beaucoup plus intéressants: les faire frire dans une pâte à la bière…

Recette des beignets de navet

300g de navets

100g de farine de sarrasin

150 ml de bière brune ou rousse.

Quelques feuilles de romarin frais

300ml d’huile de tournesol pour frire

Sel complet et poivre du moulin



Pour la pâte à friture: dans un grand bol, posez la farine de sarrasin et rajoutez la bière, très froide, au fur et à mesure. D’abord très peu, mélangez, puis tout le reste. Vous devez obtenir une pâte lisse et liquide, qui nappe un peu la cuillère. Réservez au frigo.

Pochez les navets 10 minutes dans plein d’eau salée. Quand ils sont tendres mais pas complètement défaits, les égoutter et les refroidir. Chauffez l’huile dans une petite casserole. Pour vérifier la température de l’huile, mouillez une fourchette dans la pâte à friture et faites-la tomber dans l’huile: si cette goutte reste en bas, l’huile est encore froide; si elle reste en haut et que tout explose, l’huile est trop chaude, donc vous devez baisser le feu; si elle plonge et remonte tout de suite, l’huile est à la température parfaite.



Plongez donc les navets dans l’huile délicatement et laissez frire deux-trois minutes, puis égouttez vos beignets de navets avec une écumoire et posez-les dans un plat avec du papier absorbant. Déplacez les navets frits dans un autre plat avec les feuilles de romarin, salez, poivrez et retournez-les délicatement pour qu’ils s’imprègnent des saveurs de l’assaisonnement. Servez et mangez tout de suite.