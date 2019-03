Une rupture dans la normalité

Enfant, on rêve parfois d'être pris dans des histoires rocambolesques, qui viendraient nous sortir de notre ennui et donner un caractère unique à notre existence. Mais comment réagiriez-vous si soudain, votre quotidien était fendu en deux et prenait des tournures de film dramatique? Si vous étiez confronté à une situation hors norme, à une très grande violence? De quelles ressources votre esprit, votre corps, pourraient-ils alors faire preuve? C'est ce qui est arrivé à Vanessa. Cette histoire de violente rupture dans la normalité, elle l'a racontée au micro de Gabrielle Ramain pour Transfert.



Cet épisode a été mixé par Jean-Baptiste Aubonnet. La musique est de David Sztanke. Maureen Wilson était à l’édition et à la coordination. Transfert est présenté par Charlotte Pudlowski et produit par Louie Média.