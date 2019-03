Je n'ai plus de libido

Comment faire face à la perte de désir sexuel? Fanny, 28 ans, est en couple depuis six ans. Ces trois dernières années, elle a vu sa libido «s'envoler». Sans raison apparente. Si son compagnon accepte désormais cette absence d'activité sexuelle, la jeune femme culpabilise. «Pour moi ça reste hyper frustrant, explique-t-elle. De ne pas comprendre, et de ne plus avoir accès à ce désir.»



Tous les quinze jours, dans «C’est compliqué», vous nous racontez vos histoires dans toute leur complexité. Et une chroniqueuse vous répond et vous aide à y voir plus clair. Cette chroniqueuse, c’est Lucile Bellan. Elle est journaliste: ni psy, ni médecin, ni gourou. Elle avait simplement envie de parler avec vous dans ce courrier du cœur moderne.



Si vous voulez vous adresser à Lucile, vous pouvez l'enregistrer sur votre téléphone et nous l'envoyer par mail à [email protected], ou nous envoyer une note vocale par WhatsApp au 07 61 76 74 01.