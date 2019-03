On ne badine pas avec le consentement

À deux jours de la Journée Internationale des Droits des Femmes, il convient de réaliser qu’au lieu de leur offrir des fleurs ou de leur témoigner du soutien en portant du rouge à lèvres, les hommes pourraient commencer par faire cet incroyable cadeau aux femmes: le respect de leur consentement. Interdit de se mettre des œillères, de jouer les victimes ou de prendre ça à la légère: le consentement n’a rien d’un sujet léger.

Un mercredi sur deux, Mansplaining observe les masculinités à travers des œuvres culturelles et des faits d’actualité. Parce que la parole masculine est archi dominante, sauf lorsqu’il s’agit de remettre en question les privilèges des hommes.



Image: détail de l'affiche de Gangsterdam