Je me sens trop jugée par les garçons pour m'en faire des amis

«Je n'ai encore jamais eu d'amis garçons. Je me sens mal à l'aise avec eux, je me sens jugée, pas assez jolie ni intéressante». Pourquoi Adeline n'arrive-t-elle pas à être avec les hommes comme avec les femmes? Qu'est-ce qui l'en empêche? Comment pourra-t-elle surmonter ses peurs?

Tous les quinze jours, dans «C’est compliqué», vous nous racontez vos histoires dans toute leur complexité. Et une chroniqueuse vous répond et vous aide à y voir plus clair. Cette chroniqueuse, c’est Lucile Bellan. Elle est journaliste: ni psy, ni médecin, ni gourou. Elle avait simplement envie de parler avec vous dans ce courrier du cœur moderne.



