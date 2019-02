Trouver son propre mode d’emploi

Dans Will Hunting, le film de Gus Van Sant qui a fait de Matt Damon une star, Will est un gosse du sud de Boston qui passe ses soirées à boire des bières avec ses copains, à chercher la bagarre sur des terrains de basket, à traîner son ennui de job en job. Jusqu’à ce qu’on se rende compte que c’est un surdoué et qu’un ponte des mathématiques s’allie à un ponte de la psychanalyse pour le sauver. Mais imaginez que personne ne se soit jamais penché sur son sort. Qu’il n’ait pas été un surdoué du niveau d’Einstein mais simplement un surdoué normal si l’on peut dire. Un haut potentiel qui s’ignore, et que les autres ignorent.



C'est un peu cette histoire que Lise raconte au micro de Sarah-Lou Lepers.



