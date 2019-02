Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu: la théorie du gendre

Il y a pas mal de raisons de tiquer devant Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu? et sa suite, qui vient de sortir. Les deux films signés Philippe de Chauveron se distinguent notamment par leur sexisme de tous les instants, les rôles et les lieux assignés aux femmes étant bien différents de ceux attribués aux hommes. L’occasion d’observer tout particulièrement la relation unissant beaux-pères et gendres, qui semblent se transmettre les clés du clan familial en se gardant bien de laisser leur part aux femmes.

Un mercredi sur deux, Mansplaining observe les masculinités à travers des œuvres culturelles et des faits d’actualité. Parce que la parole masculine est archi dominante, sauf lorsqu’il s’agit de remettre en question les privilèges des hommes.



Générique : Savvier, Warm Sea

Illustration : Affiche du film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu?