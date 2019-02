Prenez un nouveau départ pour la nouvelle lune

Ce 4 février 2019, c'est la nouvelle lune, en sextile Jupiter. Autant vous dire que c'est la fête: espoir, bonne volonté, générosité et bonheur! Une lune qui va réveiller les loisirs français cette semaine: soin énergétique à distance collectif et gratuit, cassoulet végétarien et anniversaire du mythique Chez Tonton à Toulouse... Sans oublier les célébrations du Nouvel An chinois.



