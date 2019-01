Couvrez-vous, la fin du monde est peut-être pour cette semaine

Soyez prudents, un asteroïde va peut-être toucher la Terre ce 1er février, causant ainsi la fin du monde. En attendant, et si on échappe à l'apocalypse, l'Agenda du Loisir Français vous propose une série d'événements: une visite guidée du cimetière de Pau, les voeux du maire du Cap d'Agde, une rencontre avec la 70è miraculée de Lourdes à Lille, une réflexion sur la science quantique et le yoga, et un festival de Cannes où vous pourrez peut-être enfin gagner un trophée, celui du film de vacances.



L'Agenda du Loisir Français est un rendez-vous hebdomadaire, portrait de la France à travers ses événements Facebook, ses réseaux sociaux et ses forums de discussion par Henry Michel.



