Comment remplacer la fève dans la galette des rois?

Le grand débat est ouvert: que mettre dans une galette maison pour remplacer la fève? Les Français ne manquent pas d'imagination, ni d'audace, comme vous le révèle Henry Michel dans cette édition de l'Agenda du Loisir Français.



Au menu également cette semaine, de la gastronomie avec la Fête de la Saint Vincent tournante de Bourgogne, de la santé, avec les «Journées de la cicatrisation 2019» à Paris, de l'économie, avec la fin des billets de 500 euros et de la culture, avec la pièce «Ciel mon zizi», présentée à Perpignan.



L'Agenda du Loisir Français est un rendez-vous hebdomadaire, portrait de la France à travers ses événements Facebook, ses réseaux sociaux et ses forums de discussion par Henry Michel.



