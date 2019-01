Comment préparer mon appartement avant l'arrivée de bébé?

Être bien chez soi, ça paraît simple, et pourtant… Chaque étape de la vie peut être l'occasion de revoir son intérieur, de le modifier, de le transformer –et ce n'est pas toujours facile. L'arrivée d'un bébé, le choix du télétravail ou encore l'aînée qui grandit et veut sa chambre à part: autant de raisons qui poussent à réaménager son foyer.



Pour vivre bien chez soi et même mieux chez soi, on a parfois besoin d'aide. Les experts et expertes Lapeyre, spécialistes du savoir bien faire, sont là pour vous aiguiller.



Dans ce premier épisode de Bien chez soi, Charles et Chloé racontent leurs attentes face à la naissance prochaine de leur premier enfant. Comment rendre leur appartement parfait pour l'arrivée de leur bébé?