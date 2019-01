Référendum, recensement, une idée pour sauver la France

Cette semaine, commencent le Grand débat national... et le recensement. Et si, pour gagner du temps et sauver la France, on mélangeait les deux ?



Si la politique ne vous intéresse pas, l'Agenda du Loisir Français vous propose une conférence «Insultes, jurons, et gros mots bretons» et une soirée porte-jarretelles.



L'Agenda du Loisir Français est un rendez-vous hebdomadaire, portrait de la France à travers ses événements Facebook, ses réseaux sociaux et ses forums de discussion par Henry Michel.



Si vous aimez l'Agenda du Loisir Français, pensez à nous le dire dans les commentaires d'iTunes, de Soundcloud ou sur les réseaux sociaux et à nous mettre 5 étoiles! Ça fait plaisir!