À quoi tu penses? C’était ma question préférée quand j’étais petite. J’adorais qu’on me donne la parole, qu’on puisse s’intéresser à moi au point de vouloir entrer dans mes pensées. En voiture parfois je me concentrais profondément sur un sujet qui me semblait pouvoir être important, intéressant, en prévision du moment où ma mère peut-être me dirait «Charlotte à quoi tu penses»?

C’est une question de couple aussi. Une merveilleuse question qui dit viens on est mieux à penser ensemble que chacun de son côté. Parle-moi, dis-moi, ça m’intéresse.

Mais imaginez qu’un beau jour, vous ne puissiez plus partager vos pensées. Qu’elles deviennent si inquiétantes, si lugubres soudain, si subversives, que vous vous sentiez obliger de les garder pour vous. Enfermé en vous-même.

Parce que vous vous tenez sur le quai du métro. Vous voyez le premier wagon arriver, et vous vous dites je vais me jeter sur les rails. Un instant vous vous dites, «et si je le faisais»? Vous n’en avez aucune envie, mais de manière fugace, la peur d’en avoir envie vous traverse. Irrationnelle.

C'est cette peur-là qui a assailli Martin et il le raconte dans Transfert à Iris Ouédraogo.

Cet épisode a été mixé par Jean-Baptiste Aubonnet, coordonné et édité par Maureen Wilson. La musique a été composée par Maxime Daoud. Transfert est présenté par Charlotte Pudlowski et produit par Louie Média.