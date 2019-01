Que faire de son vieux sapin de Noël?

Ça y est, l’Épiphanie est passée, il est temps de se débarrasser de son son sapin Noël après un mois de bons et loyaux services. Vous pourriez l’abandonner sur un trottoir, dans son sac doré… mais ce serait d’un ennui! Découvrez comment s’en séparer avec un peu d’originalité dans cette nouvelle édition de l’Agenda du loisir français.



Également au programme, le naissance d’une commune –bienvenue à Vindry-sur-Turdine, née ce 1er janvier– et deux renaissances, celle d’une boîte de nuit, le Colibri, près de Cloyes-sur-le-Loir, et celle du Quinté+.



