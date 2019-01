«Ma vie est un enfer depuis des années à cause d'un de mes voisins.» Pas toujours facile de cohabiter avec celles et ceux qui nous entourent. Les querelles de voisinages sont parfois mineures – qui n'a jamais entendu la télévision de l'appartement d'à côté à une heure bien trop tardive? – mais il peut leur arriver d'être bien plus graves. Comme pour l'auditrice qui témoigne cette semaine, et dénonce «des attaques régulières» et «du chantage» de la part de ses voisins.

Tous les quinze jours, dans «C’est compliqué», vous nous racontez vos histoires dans toute leur complexité. Et une chroniqueuse vous répond et vous aide à y voir plus clair. Cette chroniqueuse, c’est Lucile Bellan. Elle est journaliste: ni psy, ni médecin, ni gourou. Elle avait simplement envie de parler avec vous dans ce courrier du cœur moderne.



Si vous voulez vous adresser à Lucile, vous pouvez l'enregistrer sur votre téléphone et nous l'envoyer par mail à [email protected], ou nous envoyer une note vocale par WhatsApp au 07 61 76 74 01.