Comme un conte de Noël

À quoi servent les histoires? C'est une question qui traverse tous les épisodes de Transfert. À quel point nous aident-elles à comprendre, à analyser, à faire montre d'empathie. Pour cet épisode de Noël, on s’est demandé à quel point l’amour des histoires, peut donner envie d’en créer une, d’en rêver une, le talent de faire vivre, le temps d’une nuit, des personnages, des décors, et de les planter dans la vraie vie. Et ce petit conte de Noël est aussi l'occasion de rendre hommage à la manière dont vous faites vivre les podcasts dans votre quotidien. Et à ce qu'ils peuvent provoquer. Iris Ouédraogo a réalisé cet épisode; Maxime Daoud a composé la musique.

Transfert est produit par Louie Média.