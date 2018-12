Paris est une fête (de Noël) (un peu cheloue)

Cette semaine, l’Agenda du Loisirs français a posé ses valises à Paris, plus belle ville d’Île-de-france, où Noël se fête de mille façons. Grosse folie des pop-up stores qui essaiment dans la capitale durant la période de Noël –sans compter toutes les boutiques rendues éphémères malgré elles depuis le mouvement des «gilets jaunes».

Ne manquez pas notre sélection de soirées de Noël dépaysantes et chaleureuses au coeur de la capitale: du réveillon de Noël festin hongrois et musiques d’Afrique au Bogibar au réveillon raclette et karaoké casher dans le 12e en passant par celui des «gilets jaunes».



L'Agenda du Loisir Français est un rendez-vous hebdomadaire, portrait de la France à travers ses événements Facebook, ses réseaux sociaux et ses forums de discussion par Henry Michel.



Si vous aimez l'Agenda du Loisir Français, pensez à nous le dire dans les commentaires d'iTunes, de Soundcloud ou sur les réseaux sociaux et à nous mettre 5 étoiles! Ça fait plaisir!