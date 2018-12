L'année des pères en galère

Fin d’année oblige, c’est déjà l’heure du bilan. L’année ciné 2018 a permis d’observer toute une galerie d’hommes réalisant souvent un peu tard qu’on ne s’improvise pas père, avec ses véritables enfants comme avec ceux dont on a subitement la charge. Consternants ou réjouissants, ces pères-là ont marqué l’année et soulevé plein d’interrogations. Pour de bonnes ou de mauvaises raisons.

