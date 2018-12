Comment reconquérir un coeur meurtri

Morgan, 35 ans, a mis fin à une histoire après un an et demi car «il doutait de ses sentiments et que la routine s'installait». Trois mois après, il regrette, ce qu'il a confié à son ancien compagnon: celui-ci lui a demandé une pause dans leurs échanges, pour pouvoir faire le point. Une «souffrance» pour Morgan, qui sait désormais qu'il veut faire sa vie avec son ex –ne plus lui parler, découvrir le manque, lui a permis de comprendre pourquoi il l'aime. Comment gérer l'attente? Comment réussir à donner une nouvelle chance à son couple?

Tous les quinze jours, dans «C’est compliqué», vous nous racontez vos histoires dans toute leur complexité. Et une chroniqueuse vous répond et vous aide à y voir plus clair. Cette chroniqueuse, c’est Lucile Bellan. Elle est journaliste: ni psy, ni médecin, ni gourou. Elle avait simplement envie de parler avec vous dans ce courrier du cœur moderne.



