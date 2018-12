Comment réinventer l’innovation?

À force de répéter que l’innovation est indispensable pour survivre et se développer dans le monde actuel, le mot s’est banalisé au point de conduire aujourd’hui à s’interroger sur son sens. En effet, face à ce bouillonnement permanent d’inventivité, faire la différence devient de plus en plus difficile. D’où la nécessité d’analyser en profondeur les processus d’innovation afin de leur donner plus d’efficacité, de les optimiser. La créativité se trouve ainsi au cœur de l’attention des entreprises. Encore faut-il trouver les moyens de la stimuler. Deux voies apparaissent essentielles pour y parvenir: l’organisation et la technologie. D’un côté, il s’agit de développer des structures qui, en interne, facilitent le travail collectif et collaboratif et, en externe, créent un écosystème dans lequel les entreprises collaborent avec des universités, des startups et même certains clients et fournisseurs. D’un autre côté, des technologies émergentes comme l’intelligence artificielle ou le deep learning peuvent remettre en cause en profondeur des processus établis et ouvrir la voie à des applications entièrement nouvelles. Les entreprises doivent donc réinventer leurs mécanismes d’innovation pour espérer conserver un avantage sur leurs concurrents.

Nous avons rencontré Laurence Morvan, Membre du Comité Exécutif Monde d’Accenture et Directrice du cabinet du PDG: «La problématique pour une entreprise ce n’est pas celle de trouver des nouvelles idées, mais celle de les industrialiser à grande échelle».

