Piéger pour draguer est une mauvaise idée

En 2005, on pouvait apparemment draguer en tendant des pièges aux femmes. Celles-ci n'avaient alors plus vraiment d'autre choix que celui d'accepter les avances de leur prétendant-chasseur, tout en ayant l'impression qu'elles restaient maîtresses de leurs décisions. Sortie cette année-là, la comédie romantique Hitch mettait en lumière certaines méthodes prônées par les coachs en séduction… et les pick-up artists. Des techniques qui n'ont pas disparu avec l'émergence #MeToo.



Un mercredi sur deux, Mansplaining observe les masculinités à travers des œuvres culturelles et des faits d’actualité. Parce que la parole masculine est archi dominante, sauf lorsqu’il s’agit de remettre en question les privilèges des hommes.



