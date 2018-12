Soirées libertines et anniversaire du président de la République

Le président de la République aura 170 ans ce 20 décembre 2018 (l'institution, pas Emmanuel Macron). Un anniversaire qui promet d'être mouvementé à cause du mouvement des gilets jaunes, qui peine toujours à se trouver un ou une représentante.



Et pendant que la France qui grogne est dans la rue, celle qui s'aime est dans les clubs: à l'approche des fêtes, les soirées libertines se multiplient. Un moyen économique de se tenir chaud à l'approche des grands froids.



L'Agenda du Loisir Français est un rendez-vous hebdomadaire, portrait de la France à travers ses événements Facebook, ses réseaux sociaux et ses forums de discussion par Henry Michel.



Si vous aimez l'Agenda du Loisir Français, pensez à nous le dire dans les commentaires d'iTunes, de Soundcloud ou sur les réseaux sociaux et à nous mettre 5 étoiles.