Comment expliquer simplement la révolution de la blockchain?

Le principe fondateur de la blockchain a été inventé par deux chercheurs américains en cryptographie, Stuart Haber et Scott Stornetta, dès 1991. Ils cherchaient alors un moyen de protéger l’intégrité des informations numériques au fil du temps. Leur système a été appliqué à la monnaie en 2008 par un certain Satoshi Nakamoto avec la création de la première cryptomonnaie, le bitcoin.

L’originalité de la technologie de la blockchain réside dans la garantie d’une impossibilité de falsification des informations qu’elle contient grâce à un système d’échange décentralisé. Cela lui permet de se passer de tout organe central comme une banque, un état ou un organisme. Les échanges d’information se produisent directement entre les utilisateurs de la blockchain. C’est ainsi que des transactions peuvent être réalisées entre des internautes à l’aide de cryptomonnaies comme le bitcoin ou l’Ethereum avec un très haut degré de sécurisation.

Ainsi, la blockchain devient un instrument de transactions qui attire aujourd’hui aussi bien des banques ou des assurances que des trafiquants sur le darkweb. Parallèlement, le cours des cryptomonnaies fluctue fortement et séduit les spéculateurs qui rêvent de faire fortune. Face à cette ébullition, les entreprises s’interrogent et certaines franchissent le pas comme Thales qui, avec Accenture, a présenté un nouveau système de logistique basé sur la blockchain. De même, Microsoft travaille sur un programme d’identification numérique et la ville japonaise de Tsukuba fait voter ses habitants avec la même technologie.

Dans ce contexte, quels sont les champs d’application et les limites de la blockchain? Nous avons rencontré Emmanuel Viale, Directeur Exécutif de l’Accenture Lab à Sophia-Antipolis. «Pour tirer le meilleur profit de la blockchain, il faut que tous les acteurs se mettent autour de la table».

