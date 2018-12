J'ai accepté le polyamour car je ne crois plus en notre histoire

Émilie est en couple depuis plus de trois ans, et s'est récemment «lancée dans le polyamour», après en avoir longuement discuté avec son compagnon. «Je crois que si j'en suis venue à accepter c'est que j'avais envie d'aventure, mais aussi parce que je ne crois plus vraiment en notre histoire», confie-t-elle. Amoureuse d'un autre homme depuis quatre ans, elle ne sait pas comment se séparer de son copain, qu'elle a déjà quitté deux fois par le passé. Sans travail, la jeune femme de 23 ans n'a de plus pas les moyens de déménager de leur appartement actuel…

Tous les quinze jours, dans «C’est compliqué», vous nous racontez vos histoires dans toute leur complexité. Et une chroniqueuse vous répond et vous aide à y voir plus clair. Cette chroniqueuse, c’est Lucile Bellan. Elle est journaliste: ni psy, ni médecin, ni gourou. Elle avait simplement envie de parler avec vous dans ce courrier du cœur moderne.



