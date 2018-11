Le corps des mecs, tout le monde s'en fout

Le Grand Bain, c’est l’histoire d’une bande de types qui glandent en slip et en claquettes au bord de la piscine. Mais c’est aussi l’histoire du corps des hommes, qui malgré leur bide, leurs poils et leur absence de muscles, se pavanent sans se poser de questions dans l’espace public. Dans ce deuxième épisode, je me suis penché sur la question… et sur mes propres imperfections.



Un mercredi sur deux, Mansplaining observe les masculinités à travers des œuvres culturelles et des faits d’actualité. Parce que la parole masculine est archi dominante, sauf lorsqu’il s’agit de remettre en question les privilèges des hommes.



