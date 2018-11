Quel rôle peut jouer la voix humaine dans les relations commerciales ?

Grâce, en particulier, aux progrès de la synthèse vocale, la voix humaine devient un interface qui prend une place de plus en plus importante. Bientôt, les formulaires, les FAQ ou les structures de support technique pourraient l'utiliser dans leurs relations avec les clients. D'où une expérience nouvelle qui conduira à analyser de près l'impact de la voix humaine, artificielle ou naturelle sur les relations commerciales. Tout, ou presque, reste à concevoir dans ce domaine tant ce facteur n'a guère été perfectionné dans le passé. Or, on connaît l'impact d'une voix dans la publicité, les bandes-annonces de films ou l’accueil téléphonique d'une entreprise. Mais comment travailler sur la voix pour optimiser sa l'expérience client et la transformer en un atout commercial majeur?

Nous avons rencontré Claude Chaffiotte, Directeur Exécutif d’Accenture Interactive France et Benelux: «Aujourd’hui, l’important c’est d’avoir une réflexion sur la voix comme partie entière de la marque, de la personnalité et du style d’une entreprise».

