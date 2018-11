Pour la Saint Nicolas, contre le foie gras

Pendant que l’est de la France se préparera aux festivités pour la Saint Nicolas dès le 23 novembre, les militants anti-spécistes, eux, se mobiliseront pour un Noël sans souffrance lors la journée mondiale anti-foie gras, le 25. Accepterez-vous d’arrêter de vous gaver pour qu’on arrête de gaver oies et canards gras?

À découvrir aussi cette semaine, l’histoire du ratafia et une nouveauté: l’épilation au fil.

L'Agenda du Loisir Français est un rendez-vous hebdomadaire, portrait de la France à travers ses événements Facebook, ses réseaux sociaux et ses forums de discussion par Henry Michel.

