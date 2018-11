J'ai découvert ma bisexualité et je veux vivre une histoire à trois

Manon a «toujours ressenti une pression pour être celle qui, dans sa famille, aura une vie normale». Cette pression, elle l'a poussée pendant longtemps à «réprimer toute attraction envers une femme». À 22 ans, après plusieurs histoires sans lendemain avec des hommes, elle a rencontré un couple sur Tinder: sa «première expérience avec une femme, et sa première fois à trois». Depuis elle se demande comment définir sa bisexualité, et rêve d'un schéma de «couple à trois». Et elle s’interroge: comment faire son coming-out et vivre son trouple sous le regard des autres?



Tous les quinze jours, dans «C’est compliqué», vous nous racontez vos histoires dans toute leur complexité. Et une chroniqueuse vous répond et vous aide à y voir plus clair. Cette chroniqueuse, c’est Lucile Bellan. Elle est journaliste: ni psy, ni médecin, ni gourou. Elle avait simplement envie de parler avec vous dans ce courrier du cœur moderne.



